live
Aнонси
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
Анонс програми Прямим текстом: Запасаємся поп-корном за 23.05.19
23 мая, четверг
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » События 23 мая, 2019, 12:57
25-летний гражданин Чехии пытался незаконно ввести в Украину арбалет

В среду, 22 мая, пограничники Чопского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку провоза через пункт пропуска «Ужгород» запрещенных предметов, которые пытался ввести в Украину 25-летний гражданин Чехии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

«Во время осуществления пограничного контроля легкового автомобиля марки Skoda чешской регистрации правоохранители заметили в багажном отсеке предметы, похожие на холодное оружие. Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили арбалет, стрелы к нему и нож с лезвием длиной 27 см», – сообщили в ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

В ведомстве отметили, что обнаруженные предметы были изъяты, их направят на экспертизу. По данному факту сообщено в компетентные правоохранительные органы.

Полная или частичная перепечатка текста без письменного согласия редакции ИА ZIK запрещена и будет считаться нарушением авторских прав
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
границаоружиеГНСУновости Украиныконтрабанда
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-23 13:55 :26