25-летний гражданин Чехии пытался незаконно ввести в Украину арбалет

В среду, 22 мая, пограничники Чопского отряда совместно с таможенниками пресекли попытку провоза через пункт пропуска «Ужгород» запрещенных предметов, которые пытался ввести в Украину 25-летний гражданин Чехии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Фото: dpsu.gov.ua

«Во время осуществления пограничного контроля легкового автомобиля марки Skoda чешской регистрации правоохранители заметили в багажном отсеке предметы, похожие на холодное оружие. Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили арбалет, стрелы к нему и нож с лезвием длиной 27 см», – сообщили в ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

В ведомстве отметили, что обнаруженные предметы были изъяты, их направят на экспертизу. По данному факту сообщено в компетентные правоохранительные органы.

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