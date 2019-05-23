23 мая – День морской пехоты Украины

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День морской пехоты.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником.

Поздравление он опубликовал в Facebook.

«Девиз морской пехоты Украины – «Верен всегда!». Спасибо вам, ребята, за преданность, мужество и смелость! С вашим праздником, герои! И в этот день позвольте пообещать, что как Президент буду всегда верен вам!», – написал Зеленский.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили военнослужащих морской пехоты с профессиональным праздником.

Как известно, 23 мая 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О Дне морской пехоты Украины».

Указ вводил создание профессионального праздника морских пехотинцев и вводил новые береты оттенка морской волны для военнослужащих.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.