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Новости » Политика 22 мая, 2019, 11:49
Зеленский назначил своего представителя в правительстве

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабинете Министров.

Соответствующий указ №314/2019 опубликовано на сайте главы государства.

«Назначить Геруса Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины», – отмечается в тексте указа.

Отметим, Андрей Герус в команде Владимира Зеленского отвечал за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование.

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кабинет министровВладимир ЗеленскийАндрей Герусновости Украиныновости политики
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2019-05-22 12:01 :35