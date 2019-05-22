Зеленский назначил своего представителя в правительстве
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Президента в Кабинете Министров.
Соответствующий указ №314/2019 опубликовано на сайте главы государства.
«Назначить Геруса Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины», – отмечается в тексте указа.
Отметим, Андрей Герус в команде Владимира Зеленского отвечал за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование.
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