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Новости » Политика 22 мая, 2019, 18:26
Зеленский назначил Пристайко заместителем главы Администрации Президента

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента посла Украины при НАТО Вадима Пристайко.

Об этом говорится в указе №317/2019

«Назначить Вадима Пристайко Владимировича Заместителем Главы Администрации Президента Украины», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вадим Пристайко может возглавить МИД.

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2019-05-22 20:17 :37