Зеленский назначил Пристайко заместителем главы Администрации Президента
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации Президента посла Украины при НАТО Вадима Пристайко.
Об этом говорится в указе №317/2019
«Назначить Вадима Пристайко Владимировича Заместителем Главы Администрации Президента Украины», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вадим Пристайко может возглавить МИД.
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