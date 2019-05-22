Юраш обещает «много вопросов» к безимунитетному Порошенко

После снятия иммунитета с пятого Президента Украины Петра Порошенко к нему появится много вопросов.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш.

Комментируя дело САП которое возбуждено против пятого Президента Украины Петра Порошенко, Святослав Юраш заявил, что за свою долгую политическую карьеру предыдущий глава государства «имел немало грехов, за которые надо расплачиваться».

«Несомненно, сейчас будет длинный порядок обвинений и вопросов... Я уверен, что сейчас, когда нет иммунитета, много вопросов появится. Уверен четко», – прогнозирует Святослав Юраш.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак отметил, что сейчас будет значительное количество людей, которые будут обращаться с различными обвинениями в адрес Петра Порошенко.

«Сегодня Петра Порошенко обвиняют в государственной измене, в захвате государственной власти... И представителю действующего Президента, как на меня, следует быть более нейтральным, хотя бы исходя из того, что сегодня, во время заседания Верховной рады, уже прозвучало и об узурпации, и об увлечениях, и о нарушении Конституции, которые произошли не со стороны Петра Порошенко, а ныне действующего Президента», – заявил Юрий Гримчак.

Напомним, после встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького и бывшего владельца компании «Энергосеть» Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщалось, 22 мая состоялась внеочередная сессия ВРУ.

Председатель ВРУ Андрей Парубий заявил, что был удивлен и разочарован, что первой законодательной инициативой Президента Зеленского было введение закрытых партийных списков.

В итоге, народные депутаты не смогли включить в повестку дня президентские законопроекты по изменению избирательного законодательства.

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