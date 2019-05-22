«Я вас разгоняю, а вы голосуйте за то, чего я хочу» – две причины отказа депутатов Зеленскому

Народные депутаты отказались от изменения избирательного законодательства, потому что некоторые уже вложили деньги на округах, другие опасаются возможного диктата глав фракций.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Кирилл Сазонов.

По мнению господина Сазонова, народные депутаты не поддержали инициативы Владимира Зеленского относительно изменений избирательного законодательства, потому что некоторых не устраивает отмена мажоритарной системы голосования, в первую очередь, мажоритарщиков.

«Чтобы баллотироваться в округе, надо быть невероятно популярным, например, быть владельцем агрохолдинга или предприятия, которое дает всем работу, или очень обеспеченным человеком. Проход в парламент по округу обходится от одного до пяти миллионов долларов. Люди уже постепенно готовятся, ставят скамейки, детские площадки со своим именем, общаются с бабушками, ремонтируют дороги. И это все не только за бюджетные деньги, кто-то вкладывает и собственные», – отметил политолог.

По его словам, вторая причина – есть очень много оппонентов закрытых списков. Ведь закрытые списки в сумме с императивным мандатом будут означать диктат председателей фракций, которые войдут в парламент.

«В таких условиях депутаты не будут играть роли. Можно раздать фишки 5-ти председателям фракций согласно набранных процентов, и пусть они все решают. Конечно, это очень спорные вопросы, тем более Зеленский выбрал совершенно неправильный тон для дискуссии с Радой. Он сказал: «Я вас разгоняю, а теперь проголосуйте за то, что мне нужно». Это не очень похоже на продуктивный диалог», – прокомментировал Сазанов.

Напомним, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского относительно внесения изменений в избирательное законодательство, а также альтернативный депутатский не включили в повестку дня.

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