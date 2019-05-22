Все зависит от крепости «объятий» Коломойского, – журналист о независимости Зеленского

Главным вопросом сегодня является не фамилия кандидата на премьерский пост, а насколько крепкими будут «объятия» Игоря Коломойского и какой будет свобода действий у Президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил представитель общественной организации «Наши деньги» Юрий Николов.

Отвечая на вопрос, от чего зависит то, кто станет следующим руководителем украинского правительства, Юрий Николов заявил, что «от консенсуса олигархов».

По его мнению, главным вопросом сейчас является не фамилия кандидата на пост Премьер-министра Украины.

«Меня больше интересует, насколько мощно «обнимет» Игорь Валерьевич Владимира Зеленского, насколько крепкими будут эти «объятия», и какова будет свобода действий у Президента. Если она будет велика, то есть «объятия» Коломойского не будут смертельны, мы будем наблюдать одну политику. Если победит другой дискурс, – увидим другое. Пока что решения этого вопроса я не вижу», – сказал Юрий Николов.

Председатель общественного Совета Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев убежден, что новым главой правительства должен стать топ-менеджер, человек с минимальными политическими амбициями, хорошо «подкован» в первую очередь в экономической сфере и который имеет хорошие организационные способности.

Как сообщали, 20 мая в здании Верховной Рады Украины произошла инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распустит ВРУ VIII созыва. Владимир Зеленский также призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 22 мая подаст в отставку.

21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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