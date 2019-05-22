Возле Люблина смерч разбил более 100 домов

Во вторник вблизи польского Люблина смерч повредил 120 домов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Смерч прошелся гминой Войцехув и повредил 120 зданий. Один человек получил ранения.

Ветер рвал линии электропередачи и вырывал с корнем деревья. Повреждения получили 42 жилых дома. В некоторых домах жестяные крыши были вырваны вместе со стропилами.

«Все длилось каких-то 10 секунд. Смерч прошел и сразу стало тихо», – рассказал житель одного из пострадавших домов.

По состоянию на утро пожарным удалось укрепить 100 домов и вернуть электроснабжение в большинство из них.

В ликвидации последствий стихии принимали участие 200 пожарных и 130 солдат войск территориальной обороны.

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