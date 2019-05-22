Волонтер рассказала, как военные восприняли назначение нового Главнокомандующего ВСУ

Лично не знакома с генералом Хомчаком, но доверяю авторитетному мнению военных, которые были с ним вместе в бою.

Это отметила председатель ОО «Объединение добровольцев» Елена Живко в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK.

Прежде всего, госпожа Живко подчеркнула, что для окончания войны нужно провести основательную работу и поставить хорошее командование, которое и должно выбирать стратегии и тактики для победы.

«Чтобы одержать победу над агрессором, во внимание нужно брать много спектров. Президент Украины, имея полную информацию, обязан непосредственно решать такие вопросы.

Но я точно знаю, что украинские военные не могут дальше продолжать сидеть в окопах, когда по ним ведут огонь, но они не могут стрелять в ответ. Это недопустимо, это даже трудно назвать войной – ни в одной стране мира люди наверняка не выдержали бы такого – это деморализует!» – подчеркнула Елена Живко.

Кроме этого, волонтер прокомментировала назначение генерала Руслана Хомчака начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

«Я лично с ним не знакома, но ребята из Иловайского братства дают ему очень хорошую и положительную оценку. А кому, как не им это делать, ведь они вместе были в бою, вместе прошли через ад. Поэтому, опираясь на авторитетное мнение военных, я одобряю такое назначение», – подчеркнула Елена Живко.

Напомним, новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

Зато заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что идея Зеленского о референдуме относительно мирных соглашений на Донбассе может быть опасной для самого существования государства.

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