Власенко: АП стала центром принятия решений только в Украине – такого нигде в мире нет

Администрация Президента стала центром принятия решений. Такого нет ни в одной стране мира.

Об этом в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK рассказал народный депутат Украины Сергей Власенко.

Господин Власенко считает, что в Украине сложилась такая традиция, что Администрация Президента выполняет широкий спектр функций, которые ей совсем не нужны.

«АП стала центром принятия определенных решений, чего нет ни в одной стране мира. Везде это техническая служба и так должно быть. Я тоже не понимаю, зачем президенту иметь водку «Житомирскую на бруньках» в составе государственного управления делами?» – удивляется политик.

Также ведущая программы поинтересовалась, как народный избранник относится к тому, чтобы сделать прозрачными посещения, протокольные мероприятия и брифинги, которые проходят в Администрации Президента. Гость программы отметил, что в АП много вещей могут происходить публично и прозрачно, но есть процедуры, которые не могут быть настолько открытыми. Например, общение Президента с главой СБУ точно не должно быть публичным, потому что оно касается закрытых вещей.

«Действительно, надо сокращать функционал, избавляться от всего несвойственного там, где возможно делать это максимально прозрачным. Возможно, надо объявлять проведения определенных вещей заранее так, как это бывает везде. Можно зайти на сайт администрации Белого дома и посмотреть анонс событий, в которых принимает участие президент. Наверное это было бы логично», – считает Власенко.

К слову, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента Украины.

В то же время, директор «Студии Квартал-95» Сергей Шефир стал первым помощником главы государства. Кроме того, Президент назначил заместителями главы Администрации Президента Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.

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