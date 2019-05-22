Верховный суд Грузии оставил в силе приговор по делу Саакашвили

Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу адвоката экс-президента Михеила Саакашвили об отмене приговора Тбилисского городского суда, который признал его виновным в превышении служебных полномочий на посту президента.

Об этом, ссылаясь на прокуратуру Грузии, пишут «Известия».

По приговору суда первой инстанции Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий в деле об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

В частности, Саакашвили президентской властью незаконно помиловал четырех бывших сотрудников полиции, которые расправились с Гиргвлиани. Осужденные полицейские благодаря указу Саакашвили о помиловании провели в заточении вместо восьми всего два года.

Это не единственное дело, заведенное в Грузии против экс-президента. В июне того же года Саакашвили был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Напомним: в январе прошлого года в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Всего против бывшего президента расследуют четыре уголовных дела.

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