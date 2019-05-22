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Новости » Общество 22 мая, 2019, 10:21
В Украине зафиксировали два новых температурные рекорды

В Херсоне во время второй декады мая 2019 года зафиксировали два температурных рекорда.

Об этом сообщает в Фейсбук Херсонский областной центр по гидрометеорологии.

«Этой декады по городу Херсону было зафиксировано два температурные рекорды за период наблюдений 1946-2018 лет», – говорится в сообщении.

17 мая максимальная температура воздуха повышалась до +31,3 градуса, что превысило предыдущий температурный максимум за этот день, который отмечался в 1983 и 1997 годах и составлял +30,6 градуса. 18 мая по городу была зафиксирована самая теплая ночь на эту дату, столбик термометра не опускался ниже +18,8 градуса.

 
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новости Украинытемпературные рекордыХерсон
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2019-05-22 12:01 :51