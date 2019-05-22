В Конгрессе США рассказали, чего ожидают от президента Зеленского

Американские конгрессмены обещают продолжать поддерживать Украину, но хотят увидеть, какую политику в отношениях с Россией выберет Владимир Зеленский.
О своих ожиданиях законодатели рассказали Украинской редакции «Голоса Америки» во время слушаний в Конгрессе на тему агрессии России против западных демократий.
Адам Кинзингер, конгрессмен-республиканец, верит, что отношения между Украиной и США останутся сильными:
«Я не знаю много о нового президента, но знаю, что он был избран с очень сильной поддержкой народа. Думаю, что у нас есть хорошая возможность поработать вместе и иметь новое начало».
Относительно отношений с Россией конгрессмен надеется, что конфликт удастся прекратить «на условиях Украины»:
«Украина имеет право быть независимой, свободной и суверенной. И россияне должны это признать».
Отвечая на вопрос об инаугурации, Кинзингер высказался так:
«Состав американской делегации не был каким-то сигналом Украине. Я имею в виду, у нас сейчас сессия, все заняты... Мы очень поддерживаем изменения в Украине, чтобы Украина получила свободу, на которую она заслуживает и в которой нуждается».
Джим Коста, конгрессмен-демократ, также надеется, что украинско-американские отношения будут развиваться:
«Перед Украиной сейчас много вызовов. Россия продолжает угрожать на востоке Украины. Нас интересует, как новый президент Украины будет вести себя с Россией и с Европой. Надеемся, он будет прозападным».
Конгрессмен также отметил, что в Вашингтоне пока мало знают нового украинского президента:
«Мы внимательно наблюдали за выборами, и его выбрали с очень сильным мандатом. Но он будет продвигать реформы, он является прозападным, многие из нас здесь еще не определилось».
Коста считает, что США должны продолжать поддерживать Украину:
«Думаю, мы должны продолжать поддерживать демократические силы в Украине для того, чтобы украинцы сохраняли свою независимость и чтобы могли продолжать работать в направлении преодоления своих экономических вызовов и коррупции, которая существует в Украине, чтобы Украина была сильной и независимой частью европейских сил».
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