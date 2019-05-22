В Германии родители забыли ребенка в такси, когда возвращались из роддома

В Гамбурге, что в Германии, родители забыли младенца в такси, когда возвращались из роддома.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает УНИАН.

Родители поняли, что ребенка нет, когда водитель уже отъехал от дома. К слову, он также не сразу заметил маленького пассажира.

Только, когда водитель остановился пообедать, увидел ребенка на заднем сидении. А тогда поспешил вернуть новорожденного испуганным родителям.

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