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Новости » Общество 22 мая, 2019, 18:57
В Азовском море зафиксировали дельфина, который близко подплыл к берегу

В сети появилось видео из Бердянска, возле Азовского моря, где видно, как дельфин подплывает к берегу.

Соответствующее видео опубликовал в Youtube пользователь Виктория Била.

 

В Азовском море дельфины довольно редко подплывают к берегу, ведь из-за небольших глубин для них это может быть опасным занятием.

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2019-05-22 20:16 :43