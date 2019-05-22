В Азовском море зафиксировали дельфина, который близко подплыл к берегу
В сети появилось видео из Бердянска, возле Азовского моря, где видно, как дельфин подплывает к берегу.
Соответствующее видео опубликовал в Youtube пользователь Виктория Била.
В Азовском море дельфины довольно редко подплывают к берегу, ведь из-за небольших глубин для них это может быть опасным занятием.
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