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Новости » Мир 22 мая, 2019, 0:47
Ученые назвали дату затопления Нью-Йорка

Американские ученые спрогнозировали Нью-Йорку затопление после 2100 года.

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает Рутгерский университет, пишет 24.

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Наводнения в городе, по самым пессимистичным прогнозам ученых, в XXII веке будут происходить до 17 раз чаще, чем сейчас. Уровень воды при этом, по оценкам специалистов, будет подниматься до 2,7 метров.

К наводнениям, по мнению ученых, будут приводить тропические циклоны вроде урагана Сэнди. К таким выводам специалисты пришли, проанализировав данные метеорологических наблюдений, геологические материалы и климатические модели, учитывающие влияние глобального потепления.

Отметим, ураган Сэнди в октябре 2012 года затронул восточное побережье США и расположенные южнее островные государства в Атлантическом океане. В результате погибли около 150 человек. Общий экономический ущерб от урагана превысил 68 млрд долларов.

В октябре 2016 года в Карибский бассейн пришел ураган Мэтью. Из-за угрозы наводнений президент США Барак Обама ввел чрезвычайное положение во Флориде и Южной Каролине. Власть первого штата призвали жителей прибрежной территории, около 1,5 миллиона человек покинуть свои дома.
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глобальное потеплениеновости мираСШАНью-Йорк
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2019-05-22 02:06 :17