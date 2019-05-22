У власти была основная задача защитить свои интересы и своей группы влияние вновь антикоррупционных органов, – эксперт

Судя по работе антикоррупционных органов, можно сделать вывод, что никто в прошлой власти не был заинтересован в борьбе с коррупцией. Их основной задачей было защищать собственные интересы от новых антикоррупционных органов.

Об этом заявил эксперт по антикоррупционной политике, кандидат юридических наук Михаил Пластун, сообщает издание HUBs.

«НАПК, НАБУ, САП хоть как-то работают только последние год-полтора. Это демонстрирует многочисленные проблемы, которые заложены в основу их существования. Первопричина – отсутствие настоящей политической коалиции в прошлой государственной власти. Различные центры политического влияния пытались так расставить своих людей, чтобы не бороться с коррупцией, а бороться друг с другом за сферы влияния», – подчеркивает эксперт.

В частности, он приводит пример структурных проблем НАПК, первопричина неуспеха работы которого в том, что оно было создано по квотному политическому принципу. В результате, еще не начав работать – погрязло в политических войнах.

Второй «краеугольный камень», по мнению Михаила Пластуна, это тотальный сечение полномочий в сфере экономики у правоохранительных органов и вновь антикоррупционных.

«Посмотрите на практике сейчас по одному факту могут быть возбуждены дела в СБУ, Нацполиции, НАБУ и так далее. К чему это приводит, думаю ответ очевиден», – аргументирует эксперт.

В это же время третья проблема – это несбалансированные, непродуманные стадии формирования антикоррупционных органов.

«Опять же пример НАПК. В Украине сейчас около 1,3 миллиона человек-субъектов обязательного декларирования. В НАПК – 311 сотрудников и ни одного регионального отделения, только центральный аппарат. Вдумайтесь в это! Как Агентство может выполнять свои функции по всем регионам Украины без сотрудников на местах?», – заявляет Михаил Пластун.

«Можно совершенно четко резюмировать: никто в верхушке прошлой власти на самом деле не был заинтересован в борьбе с коррупцией. Главная задача была – защитить свои интересы или интересы своей группы влияние вновь антикоррупционных органов», – резюмировал юрист.

Напомним, ранее Юрий Бутусов заявил, что задержанный экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров был ответственным за выстраивание отношений между Петром Порошенко и Арсеном Аваковым, ему нужно было искать балансы. Только Порошенко потерял власть, расследование Аллерова очень быстро попало в НАБУ.

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