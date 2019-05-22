Супрун в Женеве заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации.
Об этом она сказала во время выступления на 72 сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве, передает РБК-Украина.
Она рассказала о продвижении реформы системы здравоохранения в Украине, которая состоялась на фоне пятилетней агрессии со стороны Российской Федерации. Супрун подчеркнула, что РФ все это время продолжает нарушать международное право и права человека.
«ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете безопасности, пока та не вернется к системе международного права», – заявила Супрун.
Она отметила, что Россия может быть в Совбезе, пока она не выведет свои войска с территории Донбасса и Крыма, пока она не освободит военнопленных и политзаключенных.
Супрун также призвала ВОЗ и другие международные организации отказаться от российского финансирования, «чтобы не стать заложниками Кремля». Она также отметила, что необходимо сохранить и расширить санкции против России.
Напомним, 17 мая делегация России обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание по Закону Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Однако Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировали предложение России. Против обсуждения проголосовали шесть стран: Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша.