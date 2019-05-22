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Новости » Мир 22 мая, 2019, 9:57
США официально сообщили о дополнительных санкциях против России

Соединенные Штаты объявили о введении дополнительных санкций против двух российских компаний, а также учебного центра ВС России, связанные с нарушениями принятых стандартов нераспространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в документе, официально опубликованном в среду Государственным департаментом США в Федеральном реестре, сообщает Укринформ.

«Было принято решение, что ряд иностранных (физических и юридических – ред.) человек вовлечены в деятельность, которая гарантирует введение ответных мер в соответствии с разделом 3 Закона о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии», – говорится в документе.

В связи с этим отмечается, что правительство Соединенных Штатов 14 мая этого года ввел санкции против российского Учебного центра «Гатчина», где отрабатываются пуски ракет конструкторского бюро Тула, а также машиностроительного завода «Авангард».

Кроме того, американские санкции введены против десяти китайских компаний, трех китайских граждан, оборонного предприятия в Иране, а также пяти организаций из Сирии.

Проект документа появился в реестре во вторник, однако он содержал отметку, что официально будет размещен 22 мая в Федеральном реестре США.
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