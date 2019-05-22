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Новости » Мир 22 мая, 2019, 18:15
Совет Европы фиксирует в Венгрии нарушения прав человека

Совет Европы зафиксировала нарушение в Венгрии правам человека, несоответствия защиты беженцев, среды гражданского общества и независимости судебной системы.

Об этом говорится в обнародованном в среду докладе комиссара Совета Европы по правам человека, сообщает Укринформ.

«Венгрия должна решить связанные вопросы в сфере прав человека относительно защиты беженцев, среды гражданского общества, судопроизводства и гендерного равенства», – заявили в СЕ.

Как отмечается, «нарушение прав человека в Венгрии имеет негативное влияние на систему верховенства права».

«Это должен быть решено незамедлительно», – подчеркнули в Совете Европы.

Добавим, Венгрия блокирует европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины через реализацию своих амбиций относительно противодействия функционированию государственного украинского языка в Украине.

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ВенгрияСовет Европыправа человекановости мира
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2019-05-22 20:17 :43