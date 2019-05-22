Снова выборы. Переселенцам следует изменить место голосования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады, внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля. Не все депутаты согласны с этим. Помимо прочего, неконституционным, решение Зеленского назвал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Но, если досрочные выборы все же будут, все ли смогут проголосовать на них? Чего ожидать от попыток изменить избирательное законодательство и смогут ли осуществить свое конституционное право переселенцы из неподконтрольной части Донбасса?

Об этом пишет Радио свобода.

Запуск внеочередных выборов – резко меняет электоральный ландшафт, поскольку часть политических сил не успевают подготовиться должным образом к избирательной кампании, говорит политолог Олег Саакян.

«Речь идет о разных группах, которые будут образовываться на месте» Народного Фронта «и» БПП «- это, в электоральном плане бьет и по Гройсману, и по группе «Удар». Поэтому вопрос принятия трехпроцентного барьера во многом продиктован компромиссом между интересами этих групп и олигархами», – говорит Саакян.

Кроме того, говорит политолог, внеочередные выборы сыграют на руку прежде всего олигархам, которые законсервируют сложившуюся электоральную ситуацию, что может ухудшить качество парламента. С другой стороны, если когда и произойдет отмена мажоритарной системы, то она фактически отпускает феодальные наделы, от которых баллотировались депутаты, и сможет увеличить количество депутатов в Верховной Раде, которых не хватало от мажоритарных округов за оккупацию Донбасса.

Для переселенцев из Крыма и Донбасса – досрочные выборы будут шансом получить в парламенте своих представителей, говорит Саакян.

«Это дает возможность для внутренне-перемещенных лиц, поскольку ВПО могут голосовать на общенациональных выборах. Таким образом получается, что представительство от переселенцев вырастет в два раза», – говорит политолог.

Глава правления общественной организации «Гражданская сеть Опора« Ольга Айвазовская считает, что на парламентских выборах должна действовать та же процедура, которая использовалась на президентских выборах, относительно временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

«ЦИК должна урегулировать этот вопрос. Кроме всего, есть запрос со стороны неправительственных организаций, которые оценивали президентские выборы, о том, чтобы упростить доказательную базу для всех категорий граждан, проживающих не по месту регистрации. Для голосования по пропорциональной системе, по нашему мнению, не нужно предоставлять никаких справок, а мотивация может быть изложена в заявлении гражданина, и представлена таким же образом, как и на президентских выборах», – говорит Айвазовская.

Однако, переселенцам и рабочим мигрантам не удастся проголосовать в полной мере, так как мажоритарная система пока не отменена. Итак, проголосовать можно будет только за партию в парламенте, но не за представителя округа.

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