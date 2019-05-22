Сегодня праздник «летнего» Николая Чудотворца

Сегодня, 22 мая, отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца, в народе говорят – «летнего» Николая.

Об этом сообщает ИА ZIK.

Эта история берет начало с времен императора Валериана. В городе Патара, что на южном побережье Малоазийского полуострова, примерно в 280 году в набожной христианской семье Феофана и Нонны родился будущий святой. Мальчика назвали Николаем, что в переводе с греческого означает победитель народа. С ранних лет он читал Священное Писания, часто посещал церковные службы. Святой Николай прославил себя любовью к ближним, милосердием к обездоленным и нуждающимся, подавал милостыню нищим, был очень трудолюбивым, прощал обиды, жил скромно и просто. Николай Чудотворец прожил долгую жизнь и в сане архиепископа умер в глубокой старости в городе Миры в середине IV века.

В XI веке Византия переживала не лучшие времена, теряя в борьбе с мусульманскими завоевателями большие территории, а с ними и христианские святыни. Тогда христиане, опасаясь, что мусульмане уничтожат нетленные мощи святого Николая Чудотворца, решили вывезти их. Была организована военная экспедиция. 22 мая 1087 года воины успешно вернулась с мощами Святого Николая и это увенчалось большим народным празднеством.

Впервые этот праздник был установлен папой Урбаном II в конце XI века. В украинский церковный календарь праздник Николая в мае ввел митрополит Ефрем.

Когда-то в Украине в этот день хозяева выводили лошадей в поле на первую пашу и священники служили посреди села молебны и кропили лошадей святой водой. В это время в поле всадники ездили верхом – «чтобы нечистая сила коней не мучила». В народе сложилось несколько поговорок по этому случаю:

«Пришел Николай – коней выпасай», «Юрий с теплом, а Николай с кормом», «Святой Юрий пасет коров, а Николай – коней».

С этого дня начинали стричь овец и сеять гречку, так что сложилась поговорка: «До Николая не сей гречки и не стриги овечки!»

На Киевщине и на Подолье в этот день был обычай делать «заздравные» (чтобы все были здоровы) обеды, которые назывались никольщиной. Отсюда пошла еще одна поговорка: «Понаставили тех мисок, как на никольщину!»

По народным верованиям, святой Николай является покровителем мореплавателей. Казаки перед долгим путешествием морем всегда служили молебен Богородице и Николаю Угоднику.

Черноморские моряки различают также двух Николаев: морского и мокрого. Морской Николай руководит кораблями, а мокрый – водами. Оба Николая всегда невидимо присутствуют среди моряков. Во время бури на море моряки молились святому Николаю о спасении от бедствия.

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