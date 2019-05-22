Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство

Адвокат экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.

Об этом Чернолуцкий сообщил в Facebook.

«Наступила новая эпоха – новый президент! Поэтому, сегодня был в Администрации президента Украины и, как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства», – написал адвокат.

В обращении Саакашвили подчеркивает, что его незаконно лишили гражданства.

«Все юристы утверждают, что лишении меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», – отмечает экс-губернатора Одесской области.

В то же время он утверждает, что ему не нужны никакие должности и преференции».

Саакашвили заверил Зеленского, что в случае появления сомнений, президент может передать распоряжение председателю Государственной пограничной службы о том, что он имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

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