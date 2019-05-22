Писательница из Омана получила международную Букеровскую премию

Писательница из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом международной Букеровской премии 2019 года за книгу «Небесные тела».

Об этом сообщает УНН.

Жюри разделило поровну приз в размере 50 тысяч фунтов между Альхартхи и переводчиком ее книги Мэрилин Бут. Авторы, вошедшие в шорт-лист премии, получили по 1 тысяче фунтов. Церемония вручения состоялась в лондонском концертном зале Roundhouse.

Альхартхи стала первой писательницей Омана, чье произведение перевели на английский язык. Она также стала первым автором из региона Персидского залива, получившим Букеровскую премию.

Книга «Небесные тела» рассказывает о родственных связях и истории в оценке трех сестер из Омана, который «медленно перестраивает себя после колониальной эпохи».

В 2018 году Международную Букеровскую премию получила Ольга Токарчук за свой роман «Полеты». Она разделила этот приз с переводчиком ее книги на английском языке Дженнифер Крофт.

Справка ИA ZIK.

Ежегодная Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) – престижная британская литературная премия, учрежденная в 2005 году. Ее вручают за лучшее литературное произведение, переведенное на английском языке. Деньги делятся поровну между автором и переводчиком его произведения, чтобы подчеркнуть важность работы переводчика. Среди лауреатов премии – американский писатель Филип Рот, албанский писатель Исмаил Кадаре, канадская писательница Элис Манро, которая также является лауреатом Нобелевской премии, венгерский писатель Ласло Краснохоркай.



Напомним, польская писательница с украинскими корнями имела шанс второй раз получить Букеровскую премию.

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