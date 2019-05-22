Путин попытается показать Зеленского слабым, послушным Президентом, – Шмулевич

Уже во время первых переговоров относительно войны в Украине Москва будет пытаться «сломать» Зеленского и навязать собственную повестку дня. Путину сейчас было бы выгодно выставить Владимира Зеленского как человека, который будет слушать его и идти на уступки.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Комментарии» на телеканале ZIK высказал израильский политолог Авраам Шмулевич.

Он подчеркнул, что иногда стоит прислушаться к словам российского президента Владимира Путина. Мол, обычно тот говорит то, что собирается делать.

«Он говорил, что не считает украинцев отдельным народом, а распад Советского Союза катастрофой. Соответственно, заметно, что желает восстановить империю. Хотя он прямо этого не говорил, но вся российская политика сводится именно к этому», – отметил политолог.

Он отметил, что развал Советского Союза стал реальным именно тогда, когда из его состава вышла Украина, к тому же Московия стала Российской империей, когда присоединила к себе Украину.

«По меньшей мере Путину нужна слабая Украина, которая бы подчинялась воле Кремля, а по максимуму – включение Украины в состав империи, что возрождается. Впрочем, в вопросе Зеленского четко заметна растерянность московских политтехнологов. Они не ожидали такого и до сих пор не понимают, что им делать с этим феноменом», – говорит Авраам Шмулевич.

По его мнению, Кремль будет противодействовать новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому с помощью всех доступных рычагов влияния в Украине.

«Они будут создавать Зеленскому определенные экономические и внешнеполитические трудности. Однако, пока они явно не хотят пропагандистского лобового столкновения», – убежден эксперт.

Кроме того, он выразил убеждение, что уже во время первых переговоров относительно войны в Украине Москва будет пытаться «сломать» Зеленского и навязать собственную повестку дня.

«Путину сейчас было бы выгодно выставить Владимира Зеленского как человека, который будет слушать его, идти на уступки. Конечно, многие в России воспринимают победу Зеленского как шанс для России», – подытожил Шмулевич.

Напомним, в своей инаугурационной речи Владимир Зеленский вспомнил об оккупированных Крыме и Донбассе, отметив, что они являются украинскими территориями. Кроме того, он подчеркнул, что прекращение войны должно начаться с обмена политзаключенными.

Читайте также: Кадыров отреагировал на речь Зеленского в Верховной Раде

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.