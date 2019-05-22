Пристайко после встречи с Зеленским: Президент размышляет, как сдвинуться с мертвой точки

Президент Владимир Зеленский работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом рассказал возле здания АП новоназначенный заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко, передает Интерфакс-Украина.
«Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: «Минск», все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, «нормандский формат, телефонные переговоры лидеров (речь идет о разговоре президента Франции, канцлера Германии и президента России, – ред.)», и которые произойдут в ближайшее время», – сказал он.
Пристайко отметил, что украинская сторона сейчас хочет узнать о результатах телефонного разговора Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, и будем планировать свои дальнейшие шаги.
Также Пристайко рассказал, что курс Украины на сближение с НАТО закреплен в Конституции, и его поддерживает большинство населения страны.
«Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции, и его разделяет как минимум половина населения Украины. И большинство нашего парламента. Я думаю, это всем понятно», – сказал он.
Пристайко подчеркнул, что ЕС и НАТО – это «те партнеры, без которых Украина не выживет».
Напомним, Зеленский назначил Пристайко заместителем главы Администрации Президента.
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