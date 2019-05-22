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Новости » Политика 22 мая, 2019, 23:26
Пристайко: План поездок Зеленского заполнен на ближайшие месяцы

План первых визитов Президента Украины Владимира Зеленского уже разработан.

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко, сообщает 112 Украина.

«У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы, куда нанесет первые визиты новоизбранный Президент. Куда будет первый – мы сообщим в ближайшее время. Мы приглашены на очень много мероприятий, включая 4, 5 июня, и есть другие места. Нас приглашают на многие мероприятия. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты», – заявил Пристайко.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский назначил дипломата Вадима Пристайко заместителем главы Администрации Президента. Пристайко с июля 2017 года – глава Миссии Украины при НАТО.

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Администрация ПрезидентаВладимир ЗеленскийВадим Пристайконовости Украиныновости политики
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