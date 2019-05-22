Поздно включился, – политолог оценил перспективы Садового и «Самопомощи»

На одной электоральной площадке с «Самопомощью» будут действовать по меньшей мере еще две мощные силы – партии Гриценко и Вакарчука, и поскольку сегмент ограничен, в лучшем случае в парламент попадут две политсилы или только одна.

Об этом в эфире программы «ДокаZ с Алексеем Шевчуком» на телеканале ZIK заявил политолог Владимир Фесенко.

Политолог, комментируя парламентские перспективы партии «Самопомощь», отметил, что заявление Андрея Садового о готовности стать премьером – это одна из избирательных технологий.

«Это одна из избирательных технологий. Но в чем его проблема: я думаю, что он поздно включился в общенациональную политику. Он застрял на региональном уровне в роли мэра. Надо было раньше начинать. Он на расстоянии управлял «Самопомощью», и партия, которую ранее, в 2014 году, рассматривали как партию гражданского общества, активистов, она сейчас в значительной степени превратилась в партию мэра Львова Садового», – считает Владимир Фесенко.

Еще одной проблемой, которая возникнет, прогнозирует политолог, является то, что на одной электоральной площадке с «Самопомощью» будут действовать по меньшей мере еще две достаточно мощные силы – партии Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» и Святослава Вакарчука «Голос». Кроме того, на этой площадке будут партии с меньшими рейтингами, добавил эксперт.

«Как минимум, три крупные конкуренты, а сегмент этот ограниченный, около 10%, и поэтому здесь в лучшем случае две партии пройдут, а возможно только одна, и это будет проблема для них. Им бы следовало объединиться», – отметил политолог.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде Украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распустит ВРУ VIII созыва. Владимир Зеленский также призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 22 мая подаст в отставку.

21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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