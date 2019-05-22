Порошенко выступил с призывом к демократическим политсилам относительно будущих выборов

Сегодня нужно или объединение всех демократических сил, или жесткая координация, чтобы не допустить реванша!

Это заявил Президент Украины в 2014-2019 годах Петр Порошенко во время прямого включения, которое транслировал телеканал телеканале ZIK.

Господин Порошенко подчеркнул, что Верховную Раду можно распускать не тогда, когда это нужно президенту, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий, в частности – отсутствие коалиции. Но наряду с этим пятый президент Украины подчеркнул, что каждый настоящий политик в любое время должен быть готов к выборам.

«Моя команда готова к выборам, и обязательно победит. В ближайшее время мы будем собирать съезд партии, где будет проведен серьезный ребрендинг, переформатирование и обновление партии и партийного списка.

Мы и сегодня уверены, что присутствие нашей команды в парламенте является абсолютно необходимой. Ведь с одной стороны мы должны защитить европейские и евроатлантические достижения, а с другой – не дать развернуть вектор страны к России и остановить те реформы, которые были начаты», – заверил Порошенко.

Относительно сегодняшних событий в Раде, то лидер БПП уверен, что избирательное законодательство по закрытым спискам, которое предложили на голосование, точно не является избирательной реформой. А также подчеркнул, что его политическая сила настаивает на открытых избирательных списках.

«Ситуация, которая сейчас складывается в политическом пространстве, требует переосмысления для всех демократических сил. Поэтому нужно либо объединение, либо жесткая координация, чтобы не допустить реванша. И я призываю все демократические силы немедленно приступить к переговорам относительно формата участия в избирательной гонке.

Я был неприятно удивлен, когда услышал от новой команды, что так называемые мирные соглашения с Россией мы должны решать через референдум. Следовательно, есть опасения, что это может быть капитуляция, а не мирное соглашение. Поэтому я бы советовал команде президента развеять эти слухи», – отметил Петр Порошенко.

Как сообщалось, Глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

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