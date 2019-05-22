Политические договоренности про факт проведения выборов уже наверняка есть, – Щербина

Очевидно, что после сегодняшней встречи Президента Владимира Зеленского с лидерами фракций уже есть определенные политические договоренности о факте проведения выборов.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина.

Ведущий программы поинтересовался у эксперта, как расценивать то, что сейчас происходит и была ли в стране коалиция с 2016 года. В ответ господин Щербина сказал, что это трудно определить, поскольку раздел о принципах существования коалиции был убран из регламента Верховной Рады еще во времена Виктора Януковича.

«Существование коалиции нормировано только конституционной нормой, что она состоит из депутатских фракций и есть два решения Конституционного Суда, которые противоречат друг другу. А аргументация команды Зеленского заключается в том, что когда из коалиции вышли «Самопомощь», «Батькивщина», «Радикальная партия», то во фракциях БПП и «Народного Фронта», которые остались, было меньше 226 депутатов, и значит она прекратила свое существование», – отметил главный редактор «РБК-Украина».

В то же время, по его словам, как только появится указ о роспуске Парламента, избирательный процесс стартует в любом случае. Хотя он отметил, что судебные споры могут длиться очень долго.

«Если состоятся досрочные выборы, в судебном порядке можно доказать, что Президент нарушил закон или Конституцию и затем пытаться привлечь его к ответственности. Этим может воспользоваться, например, НФ», – отметил Щербина.

Напомним, советник Владимира Зеленского Андрей Богдан 21 мая предположил, что наиболее допустимая дата проведения внеочередных парламентских выборов – 21 июля 2019 года. Вероятно, уже завтра соберется внеочередная сессия для принятия изменений в Закон о выборах народных депутатов.

Как сообщали, 20 мая в здании Верховной Рады Украины произошла инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распустит ВРУ VIII созыва.

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