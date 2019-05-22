Очевидно, что БПП не будет голосовать за снижение проходного барьера до 3%, – политолог Черновил

Очевидно, что БПП не будет голосовать за снижение проходного барьера. Я не уверен, будет ли за это голосовать и Оппозиционный блок.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Черновил.

Как известно, Президент Владимир Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрея Парубия с просьбой созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты приняли изменения к закону о выборах. В частности, Зеленский предлагает депутатам отменить депутатскую неприкосновенность, отменить «мажоритарку» и снизить проходной барьер до 3%.

Политолог Черновил отметил, что в условиях спокойного общества, где отсутствует коррупция, нет никакого значения, система выборов мажоритарная, пропорциональная. Но в условиях Украины, считает политолог, «мажоритарку» лучше отменить.

«Мажоритарка – это следствие того, что у нас есть большая коррумпированность. При таких условиях ее лучше отменить. В будущем снова можно вернуть, но это политическая воля депутатов. А на сегодняшний день это стоит отменить», – уверен политолог.

А вот относительно снижения проходного барьера до 3%, Тарас Чорновил сомневается, что на такое решение в Раде найдется необходимое количество голосов.

«Я слышал от некоторых представителей БПП, что за снижение проходного барьера они голосовать не будут. Я понимаю политическую логику. Я помню, когда немножко снизили проходной барьер, коррупция в Раде выросла. То есть когда менее структурированный парламент, больше политических сил заходит и так легче вести торги. Поэтому очевидно, что БПП не будет голосовать за снижение проходного барьера. Я не уверен, будет ли за это голосовать и Оппозиционный блок», – добавил Тарас Чорновил.

Как сообщали, 20 мая в Верховной Раде Украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распустит ВРУ VIII созыва. Владимир Зеленский также призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 22 мая подаст в отставку.

21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.