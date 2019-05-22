Nike отозвал кроссовки Air Force из-за скандала относительно панамского дизайна

Бренд Nike снимает новую версию своей классической обуви Air Force 1 «Puerto-Ricо» после протестов коренного населения в Панаме.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что модель с ограниченным тиражом была сделана как жест уважения Пуэрто-Рико, но народность Гуна в Панаме заявила, что бренд использует их традиционный узор «мола».

После этого коренное население обвинило Nike в «пиратстве» защищенного традиционного дизайна.

Nike извинился за «неточное представление» обуви и сказал, что его не будет в продаже.

Модель «Пуэрто-Рико» должна была быть запущена в июне.

Люди Гуна живут в основном на низменных островах Карибского бассейна, которые составляют автономный район Гуна Яла и является одной из семи коренных групп в Панаме. Экологи говорят, что им грозит затопление из-за глобального потепления.

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