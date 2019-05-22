Незрячий гроссмейстер из Львова покорил сеансом одновременной игры польских шахматистов

В рамках международного сотрудничества между Жолковским районом (Львовщина) и Замосцьским уездом (Республика Польша) сектором молодежи и спорта Жовковской райгосадминистрации был организован выезд известного незрячего шахматиста, мастера спорта Украины Ивана Яцышина для проведения сеанса одновременной игры в шахматы на 12 шахматных досках, который состоялся в польском Замосце.

Об этом сообщил сегодня, 22 мая, собкор ИA ZIK со ссылкой на данные Жолковской РГА.

Это спортивное событие организовала известная в г. Замосце (РП) шахматная школа под руководством Анджея Чохры. Соперниками на 12 шахматных досках были воспитанники этой школы.

По итогам сеанса одновременной игры в шахматы мастер спорта Украины Иван Яцишин завоевал победу на 11 шахматных досках. На одной шахматной доске результатом стала ничья.

Соперники, а также их родители и другие приглашенные гости, удивлялись, как можно было так ловко играть в шахматы не видя шахматную доску и фигуры. Это все ловкость рук, мышления и памяти. На 12 шахматных досках было 12 различных комбинаций.

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