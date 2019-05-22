live
Aнонси
Орест Галицький, музикант, музичний продюсер, «Перші Другі» 22.05.19 о 23:00
Орест Галицький, музикант, музичний продюсер, «Перші Другі» 22.05.19 о 23:00
22 мая, среда
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
Чемпіонат України з футболу. Прем'єр-ліга. «Карпати» - «Олімпік» 25.05.2019 о 17:00
25 мая, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Львов 22 мая, 2019, 10:57
Незрячий гроссмейстер из Львова покорил сеансом одновременной игры польских шахматистов

В рамках международного сотрудничества между Жолковским районом (Львовщина) и Замосцьским уездом (Республика Польша) сектором молодежи и спорта Жовковской райгосадминистрации был организован выезд известного незрячего шахматиста, мастера спорта Украины Ивана Яцышина для проведения сеанса одновременной игры в шахматы на 12 шахматных досках, который состоялся в польском Замосце.

Об этом сообщил сегодня, 22 мая, собкор ИA ZIK со ссылкой на данные Жолковской РГА.

Это спортивное событие организовала известная в г. Замосце (РП) шахматная школа под руководством Анджея Чохры. Соперниками на 12 шахматных досках были воспитанники этой школы.

По итогам сеанса одновременной игры в шахматы мастер спорта Украины Иван Яцишин завоевал победу на 11 шахматных досках. На одной шахматной доске результатом стала ничья.

Соперники, а также их родители и другие приглашенные гости, удивлялись, как можно было так ловко играть в шахматы не видя шахматную доску и фигуры. Это все ловкость рук, мышления и памяти. На 12 шахматных досках было 12 различных комбинаций.
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
ПольшаЛьвовшахматыновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-22 12:01 :45