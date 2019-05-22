Несмотря на массовое сопротивление подчиненных, Тереза Мэй в отставку не собирается

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что не уйдет с должности, несмотря на критику ее стратегии по Brexit от своих коллег.

Об этом сообщает The Sun.

«Тереза Мэй сказала, что она не уйдет с должности премьер-министра, несмотря на массовое сопротивление ее подчиненных из кабинета и коллег по Консервативной партии», – говорится в сообщении.

Министры потребовали встречи с премьером, где они планировали убедить ее не предлагать депутатам возможность организовать второй референдум о Brexit.

А десятки консерваторов – в том числе ранее преданные сторонники Мэй – говорят теперь, что она должна уйти в отставку как можно скорее. Среди причин называется обнародована новая сделка Мэй о Brexit.

Как известно, премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование по поводу второго референдума о выходе страны из ЕС. Ранее сообщалось, что правительство Британии планирует утвердить соглашение о Brexit до июля. Кроме того, Тереза Мэй пообещала назвать дату своей отставки после голосования за Brexit.

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