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Новости » Мир 22 мая, 2019, 19:14
Меркель упрашивали занять топ-должность в ЕС, – СМИ

Несколько лидеров ЕС во время майского саммита в Сибиу просили канцлера Германии Ангелу Меркель занять пост президента Европейского Совета.

Как сообщает Европейская правда, об этом стало известно агентству Bloomberg от трех разных источников.

По их данным, Меркель отвергла все предложения. Источники не сообщили, лидеры каких стран высказывали такие просьбы к главе немецкого правительства.

По словам двух источников, некоторые главы государств и правительств выразили надежду, что Меркель изменит свою позицию в будущем.

В борьбе за топ-посты в европейских институтах после выборов в Европарламент Меркель стремится, чтобы представители Германии возглавили Европейскую комиссию и Европейский центробанк. Канцлер Германии уверена, что настал черед ее страны управлять этими институтами. Если она возглавит Евросовет, это может не позволить ей реализовать свои цели.

Как известно, эта каденция на посту канцлера Германии Меркель – последняя. Она завершится в 2021 году. Ранее Меркель объявила, что после окончания своего срока уйдет из политики.

Добавим, Меркель и Макрон поговорили с Путиным об Украине относительно смены власти в Киеве.
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ЕСновости мираАнгела Меркель
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2019-05-22 20:17 :25