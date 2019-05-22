Марчук: Россия «потеряла» 80 пленных украинцев; вероятнее всего, на них видны следы пыток. А это Гаага

Небольшой ликбез о том, что такое Нормандский формат, Минский процесс, сделаю чуть позже. Теперь мой комментарий уже не может помешать переговорному процессу. Но вижу, что уже сейчас крайне необходимо кое-что кое-кому объяснить. Но не россиянам, а нашим.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Евгений Марчук, который до 19 мая текущего года был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

«Принцип обмена заложниками «всех на всех» Украина поддерживает. Но что получается: обменялись списками. Мы передали «туда» по соответствующей процедуре с участием ОБСЕ и Международного Красного креста (МЧХ) подробный список на 107 лиц, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что «они» установили только 27 человек. А о других наших 80 человек ничего не знают и они их не нашли. Один раз к таким ненайденным даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ г-н Т. Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу», – говорится в сообщении.

«Или, например, другой прием: представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен «всех на всех» лиц, совершивших особо тяжкие преступления, которые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе, а совершивших эти преступления во время событий на Майдане (спецназ «Беркута») или 2 мая в Одессе, совершивших теракты в Харькове и Запорожье. Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. С этим процессом тесно связана еще и проблема с теми, что пропали без вести. А это сотни человек. Но это сложная схема. Когда-то отдельно объясню», – продолжает Марчук.

«Все это сполна относится и к принципу «всех установленных на всех установленных». Поэтому Украина, «ЗА» принцип обмена «всех на всех», но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов», – резюмирует Евгений Марчук.

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