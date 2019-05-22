«Какой на самом деле является партия Слуга народа?» Грымчак обвинил политсилу в виртуальном существовании

Партия «Слуга народа» является «виртуальной», у нее нет ячеек, а есть только название и фамилия лидера.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Заместитель министра, комментируя результаты последних социологических исследований, согласно которым лидером по уровню поддержки украинцев есть партия «Слуга народа», заявил, что эта политическая сила такая же виртуальная, как был виртуальным кандидат на президентский пост.

«На сегодня у нас есть Президент, и до сих пор непонятно, куда мы идем под его руководством. А партия... Кто-то может сказать, она правая или левая, или центристская? Она за то, чтобы вступить в Европейский Союз?» – поинтересовался Юрий Гримчак.

Он заявил, что в партии нет отделений, а есть только название и фамилия лидера.

Представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш зато заявил, что у партии «Слуга народа» есть продолжение всех тех тезисов, о которых шла речь во время президентской кампании, как-вот: свободная экономическая платформа, народовластие, евроатлантическая интеграция.

Отвечая на вопрос относительно регионального представительства политической силы, Святослав Юраш заверил, что штаб Зеленского имел свои штабы по всей Украине и, соответственно, людей, которые работали в разных уголках страны. С его слов, эти люди продолжат свою работу и дальше.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг» 16-21 мая (было опрошено 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face)), украинцы, отвечая на вопрос, кого бы они поддержали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, выразили наибольшую поддержку партии «Слуга народа» (43,8% от тех, кто собирается голосовать и определился с симпатиями), Оппозиционной платформе «За жизнь» (10,5%), «Солидарность» (8,8%), «Батькивщина» (7,3%), «Сила и честь» (5,1%). Далее с 4,6% поддержки партия «Голос» и 3,3% Радикальная партия.

Как сообщалось, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

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