Гройсман уходит: Премьер-министр Украины подаст заявление об отставке в ВРУ

Во время заседания Кабинета министров Украины Премьер-министр официально заявил, что уходит в отставку. Соответствующее заявление он сегодня подаст в Верховную Раду Украины.

Трансляцию с заседания украинского правительства вел телеканал ZIK.

«Сегодня подам заявление об отставке в ВРУ. Хочу сказать, что три года работы – это не простой период жизни государства. Не простой как и для меня, членов правительства и граждан. Приходилось решать сложные проблемы, но мы всегда старались находить правильные решения», – заявил Владимир Гройсман.

Премьер-министр обратил внимание на то, что три года для изменений – слишком мало.

«Мы изменили тренд: от снижения и разрушения до заложения основ роста экономики. Начали двигаться в производстве качественных изменений. Очевидно, это слишком короткий срок. И мы имеем серьезную макрофинансовую стабильность. Экономика растет», – сказал Владимир Гройсман.

Также Премьер-министр напомнил, что вызовы, которые были до президентских выборов и инаугурации – никуда не делись.

«Видимо, призвав правительство уйти в отставку, Президент засвидетельствовал, что он и его команда имеют свой план, как реагировать на вызовы, которые никуда не делись. Есть государственный долг, который создали не мы. Однако нам удалось его снизить с 80-ти процентов ВВП до 60-ти», – отметил Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что за свою должность не держится.

«Я всегда был готов брать на себя ответственность, но за должность я не держусь. Поэтому сделал то, что считаю нужным. Я и правительство будем делать все для того, чтобы обеспечить стабильность, где бы я не был», – добавил Владимир Гройсман.

Напомним, после инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского Премьер Владимир Гройсман заявил, что во время следующего заседания Кабмина подаст в отставку.

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