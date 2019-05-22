Гелетей написал рапорт на увольнение

Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, он решил написать рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение накануне этого важного события было бы безответственно.

«Личный состав УГО Украины для меня – вторая семья, мы бок о бок одни из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению», – сказал Гелетей.

«Высокопрофессиональные действия нашего подразделения родили в кремлевских пропагандистов миф про американский спецназ, который воюет на стороне Украины», – добавил он и поблагодарил коллег за работу.

Напомним, Зеркаль отказалась работать под руководством скандального главы АП Богдана.

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