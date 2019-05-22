live
Aнонси
Ексклюзив. Спеціальне інтерв'ю. Олег Синютка, екс-очільник Львівської ОДА
Ексклюзив. Спеціальне інтерв'ю. Олег Синютка, екс-очільник Львівської ОДА
22 мая, среда
Орест Галицький, музикант, музичний продюсер, «Перші Другі» 22.05.19 о 23:00
Орест Галицький, музикант, музичний продюсер, «Перші Другі» 22.05.19 о 23:00
22 мая, среда
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Политика 22 мая, 2019, 18:37
Гелетей написал рапорт на увольнение

Начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что написал рапорт на увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, он решил написать рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение накануне этого важного события было бы безответственно.

«Личный состав УГО Украины для меня – вторая семья, мы бок о бок одни из первых в 2014 году были направлены на восток Украины для выполнения задач по назначению», – сказал Гелетей.

«Высокопрофессиональные действия нашего подразделения родили в кремлевских пропагандистов миф про американский спецназ, который воюет на стороне Украины», – добавил он и поблагодарил коллег за работу.

<nbsp;>

Напомним, Зеркаль отказалась работать под руководством скандального главы АП Богдана.

Читайте больше новостей на тему: Зеленский
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
Владимир ЗеленскийВалерий ГелетейУГОновости Украиныновости политикикадровые назначения
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-22 20:17 :55