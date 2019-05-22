Эта Рада никогда не отменит неприкосновенность и «мажоритарку»,– Валентин Наливайченко

Эта Верховная Рада никогда не примет три решения: она не отменит депутатскую неприкосновенность, не отменит мажоритарку, и не даст право украинскому народу отзывать депутатов.

Такое мнение в эфире программы «ДокаZ с Алексеем Шевчуком« на телеканале ZIK высказал политик, лидер Движения «Справедливость» Валентин Наливайченко.

Наливайченко считает, что роспуск Верховной Рады Украины – правильное решение Президента Зеленского, ведь именно в Раде находится самое «кодло коррупции».

«Новый Президент начал с нового. Мы понимаем, откуда эти метастазы и раковые опухоли коррупции шли – из Верховной Рады. Брали они деньги за голосование – брали. Даже Онищенко написал книгу, где поименно рассказал о суммах, а они в долларах брали. Это и есть доказательства коррупции. А наказания за коррупцию нет. Так наконец пришел Президент, который сказал депутатам до свидания. Это и есть наказание за коррупцию», – отметил политик.

Вместе с тем Наливайченко добавил: поскольку Украина демократическое государство, депутаты не могут быть неприкосновенными. Но эта Верховная Рада, по мнению Наливайченко, не сможет отменить неприкосновенность.

«Эта Рада никогда не примет три решения. Она никогда не примет отмену неприкосновенности, потому что среди депутатов есть те, что должны пожизненно сидеть, еще и вернуть в бюджет миллионы долларов, она никогда не отменит мажоритарку, потому что из бюджета Украины на свои округа депутаты распределяли десятки миллионов гривен. И третье – она никогда не даст народу Украины права отзывать депутатов в случае коррупции или невыполнения обязанностей. Эти три вещи дают основания новому Президенту действовать решительно и давить коррупцию и ее логово – нынешнюю Верховную Раду»,– акцентировал Валентин Наливайченко.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде Украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распустит ВРУ VIII созыва. Владимир Зеленский также призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 22 мая подаст в отставку.

21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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