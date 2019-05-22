Детскую клиническую больницу №7 в Киеве реорганизуют в мощное детское учреждение интенсивного лечения, – КГГА

Детскую клиническую больницу № 7 Печерского района Киева планируют реорганизовать, чтобы создать мощное высокоспециализированное учреждение детского интенсивного лечения.

Об этом информирует официальный портал Киева.

Как говорится в сообщении, в случае принятия решения о реорганизации все имеющиеся отделения больницы продолжат оказывать медицинскую помощь киевским детям в привычном режиме. Проектом решения определен правопреемник всех прав, обязанностей и имущества больницы Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, сейчас в городе нет коммунального учреждения охраны здоровья, который оказывает помощь детям с политравмами. Нейрохирургическая помощь детям оказывается единственным специализированным заведением – Киевским городским центром детской нейрохирургии (КМЦДН), который расположен в помещении Детской клинической больницы № 7. Только в прошлом году в КМЦДН оказана помощь около 12 000 маленьких пациентов.

В Центре работают высококвалифицированные специалисты, он оснащен уникальным оборудованием, а современные методы лечения позволяют проводить сложнейшие хирургические вмешательства. При этом мощность КМЦДН составляет лишь 20 коек, что крайне недостаточно.

Наряду с тем, 55% пациентов, которые проходят лечение в терапевтических отделениях (в частности, нефрологическом) Детской клинической больницы № 7, на площади которой расположен Центр, не являются жителями Киева. Поэтому средствами местного бюджета, рассчитанного исключительно на нужды киевлян, предоставляется медицинская помощь жителям из других регионов.

В Департаменте убеждены, что справедливее использовать этот ресурс для организации высокоспециализированной помощи именно для маленьких киевлян. Целесообразность создания учреждения интенсивного лечения для детей обоснованное, в частности, расположением больницы и материально-технической базой. Как говорится в сообщении, реорганизация учреждения значительно улучшит качество оказания медицинской помощи и будет способствовать развитию высокоспециализированной медицинской помощи третичного уровня детям столицы.

Напомним, в Киеве для поощрения учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования к применению инновационных подходов ввели ежегодный общегородской конкурс на получение грантов от главы столицы.

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