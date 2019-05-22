Детскую клиническую больницу №7 в Киеве реорганизуют в мощное детское учреждение интенсивного лечения, – КГГА

Детскую клиническую больницу № 7 Печерского района Киева планируют реорганизовать, чтобы создать мощное высокоспециализированное детское учреждение интенсивного лечения.

Об этом информирует официальный портал Киева.

Как говорится в сообщении, в случае принятия решения о реорганизации все имеющиеся отделения больницы продолжат оказывать медицинскую помощь киевским детям в обычном режиме. Проектом решения правопреемником всех прав, обязанностей и имущества больницы определен Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, сейчас в городе нет коммунального учреждения здравоохранения, оказывающего помощь детям с политравмами. Нейрохирургическая помощь детям оказывается единственным специализированным учреждением – Киевским городским центром детской нейрохирургии (КГЦДН), который расположен в помещении Детской клинической больницы № 7. Только в прошлом году в КГЦДН оказана помощь около 12 000 маленьких пациентов.

В Центре работают высококвалифицированные специалисты, он оснащен уникальным оборудованием, а современные методы лечения позволяют проводить сложнейшие хирургические вмешательства. При этом мощность КГЦДН составляет лишь 20 коек, что крайне недостаточно.

Наряду с тем, 55% пациентов, проходящих лечение в терапевтических отделениях (в частности, нефрологическом) Детской клинической больницы № 7, на площади которой расположен Центр, не являются жителями Киева. Поэтому за средства местного бюджета, рассчитанного исключительно на нужды киевлян, оказывается медицинская помощь жителям из других регионов.

В Департаменте убеждены, что более справедливо использовать этот ресурс для организации высокоспециализированной помощи именно для маленьких киевлян. Целесообразность создания заведения интенсивного лечения для детей обоснована, в частности, расположением больницы и материально-технической базой. Как говорится в сообщении, реорганизация учреждения значительно улучшит качество оказания медицинской помощи и будет содействовать развитию высокоспециализированной медицинской помощи третичного уровня детям столицы.

Напомним, в Киеве для поощрения учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования к применению инновационных подходов ввели ежегодный общегородской конкурс на получение грантов от главы столицы.

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