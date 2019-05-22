Четвертый Президент Эстонии: России нет места в Совете Европы

Четвертый президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес считает, что Россия, которая нарушает права человека и совершает агрессию против Украины, не может быть членом Совета Европы.

Об этом эстонский политик написал в Twitter, сообщает Укринформ.

«Мое мнение о Совете Европы как организации, закрепляющей права человека. Если страна не соблюдает права человека, если она осуществляет вторжение к своим европейским соседям, – она не имеет места в европейской организации, основанной для усиления таких норм», – уверен Ильвес.

17 мая Комитет министров Совета Европы (КМПЕ) на годовой сессии в Хельсинке на уровне глав МИД по настоянию Германии и Франции поддержал позицию, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, включая Парламентскую ассамблею (ПАСЕ), а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря Организации в июне.

Вместе с тем, решение Комитета министров еще должен утвердить в июне ПАСЕ.

Россия в июне 2017 года удалась до финансового шантажа СЕ, объясняя это наложением на ее делегацию санкций в ПАСЕ. В то же время, санкции в отношении РФ в Ассамблее уже не являются действующими с января 2015 года. Зато Россия спекулирует этим вопросом и не заявляет своих делегатов на сессии Ассамблеи.

Ныне в Совете Европы действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой взносов в бюджет Совета Европы, нарушения норм международного права и продолжение агрессии против Украины.

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