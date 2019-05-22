Богдан прокомментировал первый зарубежный визит Зеленского

Глава Администрации Андрей Богдан прокомментировал первый зарубежный визит президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что Зеленский получил несколько предложений, пишет 112.

Президент Украины пока определяется, куда именно поедет во время первого зарубежного визита на посту.

«Есть много предложений, всегда в политикуме очень важен первый визит, мы думаем над этим, но ответа пока нет», – сказал Андрей Богдан.

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