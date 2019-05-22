Боевики задержали восьмерых украинских военных

22 мая утром боевики задержали на Донбассе грузовик, где было восемь украинских военных.

Об этом сообщает Штаб ООС.

«Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Там добавили, что Штаб уже работает над тем, чтобы вернуть военных.

Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

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