live
Aнонси
Ексклюзив. Спеціальне інтерв'ю. Олег Синютка, екс-очільник Львівської ОДА
Ексклюзив. Спеціальне інтерв'ю. Олег Синютка, екс-очільник Львівської ОДА
22 мая, среда
Орест Галицький, музикант, музичний продюсер, «Перші Другі» 22.05.19 о 23:00
Орест Галицький, музикант, музичний продюсер, «Перші Другі» 22.05.19 о 23:00
22 мая, среда
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
Анонс програми Стежками війни: Нові погони за 23.05.19
23 мая, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
Новости » Киев 22 мая, 2019, 19:17
Археологические находки на Почтовой площади стали памятником национального значения, – Нищук

Часть улицы времен Киевской Руси на Почтовой площади в Киеве стали памятником археологии и истории национального значения.

Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

«Отныне «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева», а в народе просто «Почтовый» стал памятником археологии и истории национального значения», – говорится в сообщении.

 
Додайте ZIK.UA в обрані джерела Добавить в избранные Google News
КиевархеологияЕвгений Нищукновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2019-05-22 20:16 :57