Археологические находки на Почтовой площади стали памятником национального значения, – Нищук

Часть улицы времен Киевской Руси на Почтовой площади в Киеве стали памятником археологии и истории национального значения.

Об этом сообщил министр культуры Евгений Нищук на своей странице в Facebook.

«Отныне «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева», а в народе просто «Почтовый» стал памятником археологии и истории национального значения», – говорится в сообщении.

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