В Англии женщина завела себе «скунса-реабилитолога» для снятия стресса

В Англии женщина завела себе скунса в качестве домашнего животного, чтобы избавиться от психологических проблем.

Об этом сообщает британское издание Daily Star, пишет Realist.online.

Медсестра Паула Бавилл чувствовала страх, когда посещала общественные места и страдала из-за тревожных расстройств и депрессии.

Однако благодаря питомцу, которого зовут Понго, ей удалось улучшить свое эмоциональное состояние.

Теперь женщина спокойно выходит на улицу со скунсом на поводке, концентрируя свое внимание на животном.

«Понго сильно изменил мою жизнь к лучшему», – отметила Бавилл.

По словам владелицы скунса, прохожие часто обращают больше внимания на питомца, чем на нее.

Это помогает ей справляться с чувством тревоги, которое она чувствует в местах большого скопления людей. У британки есть еще один скунс – пятилетний Вилфред.

В Великобритании ESA – эмоционально-поддерживают животных – не всегда пускают на мероприятия и в общественные места.

Бавилл рассказала, что им с Понго удалось посетить Промышленный музей Брэдфорда, где сотрудники даже сделали Селфі с ее питомцем.

Однако недавно британцы отказали во въезде на мероприятие в Научно-развлекательном центре Magna в Ротереме.

«Это не было дискриминацией, это было вопросом пищевой гигиены, здоровья и безопасности», – ответили представители Magna.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.