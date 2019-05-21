Только-что Зеленский клялся на Конституции и тут же ее нарушает, – экс судья Конституционного Суда

Только-что Зеленский клялся на Конституции, но тут ее нарушили. Ведь для того, чтобы распустить Раду, должна быть официальная дата прекращения существования коалиции.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил судья Конституционного Суда Украины в 2006-2015 годах Виктор Шишкин.

Виктор Шишкин пояснил, что Президент имеет право распустить Верховную Раду в том случае, если с момента распада коалиции прошел один месяц.

«Должна быть официальная дата прекращения существования коалиции. Об этом или председатель ВРУ Парубий должен заявить, или в Верховной Раде принимают такое решение, или должно быть заявление одной из фракций. Тогда и запускается месяц. Должен быть факт, привязанный к соответствующему числу.

А то, что «Батькивщина», «Радикальная партия» в 2016-м году вышли из коалиции, это ни о чем не говорит. Мне «до лампочки», кто когда вышел из коалиции, потому что факт должен быть обязательно. И если никто не сможет заявить, что коалиции нет, то для этого есть суд, который может установить факт отсутствия коалиции», – подчеркнул судья Конституционного Суда Украины в 2006-2015 годах.

Виктор Шишкин не исключает, что фракции, которые поддерживают решение Президента Зеленского распустить парламент, впоследствии смогут использовать это против него, в том числе как основание для импичмента Президента.

«Вот только что Зеленский клялся на Конституции, но тут ее нарушили. У меня всегда были конфликты с каждым президентом, с каждой властью, потому что я постоянно отстаивал Конституцию. Даже коммунистическим функционерам я говорил, что Конституция для меня – это святое. А если вы сами нарушаете вами принятую Конституцию, то я – против такой партии», – отметил Виктор Шишкин.

Как сообщали, 20 мая в Верховной Раде Украины состоялась инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Во время инаугурационной речи Владимир Зеленский заявил, что распустит ВРУ VIII созыва. Владимир Зеленский также призвал Кабинет Министров Украины уйти в отставку.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 22 мая подаст в отставку.

21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

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