Такие юристы далеко заведут Президента Зеленского, – Марина Ставнийчук о первых указах

Если проанализировать указ Президента, то можно поставить двойку и смело увольнять тех, кого уже сегодня назначили ответственными за юридический блок и беды в том не будет.

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013) Марина Ставнийчук.

На вопрос ведущего о том, какое впечатление у гостьи программы от первых назначений нового президента Владимира Зеленского, госпожа Ставнийчук сказала, что ей грустно, потому что судя из указов о назначении досрочных парламентских выборов видно, что очень сильно страдает юридический блок.

«Если проанализировать указ Президента, то можно поставить двойку и смело увольнять тех, кого уже сегодня назначили ответственными за юридический блок и беды в том не будет», – отметила эксперт.

По ее словам, указ Президента должен соответствовать Конституции и быть полностью аргументирован. В частности, она отметила, что на сегодняшний день указ о назначении досрочных парламентских выборов, в том виде, в котором он есть, не аргументирован и это ключевой вопрос.

«Очевидно, что те люди, которые готовили этот указ не знакомы с содержанием закона о выборах народных депутатов Украины. Мне грустно это констатировать, но я должна об этом сказать. Я оцениваю людей по работе. Как юрист я беру текст и читаю проект указа и мне сразу все видно: кто готовил, какая команда, как подготовлена», – прокомментировала госпожа Ставнийчук.

К слову, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана Главой Администрации Президента Украины.

В то же время, директор «Студии Квартал-95» Сергей Шефир стал первым помощником главы государства. Кроме того, Президент назначил заместителями главы Администрации президента Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.

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