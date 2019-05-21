Сложилось впечатление, что Зеленский действительно искренне хочет изменений в стране, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о своей недавней встрече с новоизбранным Президентом Владимиром Зеленским. Главе МИД встреча понравилась.

Об этом он рассказал в интервью Левому Берегу.

По его словам, встречу инициировал сам Зеленский. Общались они в течение двух часов, где охватили большое количество тем.

«Мы очень хорошо поговорили, мне встреча понравилась – общались в течение двух часов. У меня сложилось впечатление, что Зеленский искренне хочет перемен. Особый акцент у него будет на идеях прямой демократии. Некоторые из них я двумя руками поддерживаю, о других нужно, как минимум, думать – потому что в стране война», – говорит Климкин.

Он добавил, что говорили они о ситуации на Донбассе и в Крыму, о России, о личных планах. Также Климкин рассказал Зеленскому о рисках Украины во внешней политике.

«Рассказал и о рисках. Поскольку с точки зрения внешней политики мы вступаем в очень сложную ситуацию: Европа в целом становится все гораздо сложнее – и не только из-за их выборов; в США также очередная кампания и уже есть люди, которые работают над неким «украинским подарком» Трампу...», – говорит глава МИД.

Журналистка спросила у Климкина, понимал ли Зеленский, о чем шла речь. Глава МИД убежден, что да.

«Однозначно понимает. У меня сложилось впечатление, что он видит картину таким же образом, как и я. Мы говорили о том, как отличаются позиции различных европейских стран, где можно только так и не иначе, а где – идти дальше», – говорит Павел Климкин.

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